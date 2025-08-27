El Recre tarda un mundo en encarrilar su triunfo sobre el Atlético Onubense (3-0)
Almeida, Villegas y Da Costa marcan los goles de la tardía victoria del Recreativo de Huelva sobre su filial, en un partido de entrenamiento.
Un triunfo veraniego más para el Recreativo de Huelva, aunque sufriendo más de lo esperable. El Decano se ha impuesto esta mañana al Atlético Onubense (3-0), en un partido de entrenamiento disputado en el Nuevo Colombino.
Pese a la diferencia de categoria existente entre el primer equipo, que milita en Segunda Federación, y su filial, que lo hace en Tercera Federación, los hombres de Morilla no lograron abrir el marcador hasta el minuto 80 por medio de Almeida. Luego Villegas y Da Costa redondearon la victoria.
-LA PRETEMPORADA DEL RECREATIVO
- CD Lamiya - Recreativo (0-4)
- Recreativo - Betis Deportivo (3-0)
- Recreativo - Sevilla Atlético (1-1)
- San Roque de Lepe - Recreativo (0-1)*
- Recreativo - Mérida (1-1)*
- Dos Hermanas - Recreativo (0-3)
- Recreativo - Cacereño (2-0)*
- Recreativo - Zamora (2-3)*
- Marbella - Recreativo (1-3)
- Recreativo - Atlético Onubense (3-0)
*Partidos a 45 minutos