El Recre tarda un mundo en encarrilar su triunfo sobre el Atlético Onubense (3-0)

Un triunfo veraniego más para el Recreativo de Huelva, aunque sufriendo más de lo esperable. El Decano se ha impuesto esta mañana al Atlético Onubense (3-0), en un partido de entrenamiento disputado en el Nuevo Colombino.

Pese a la diferencia de categoria existente entre el primer equipo, que milita en Segunda Federación, y su filial, que lo hace en Tercera Federación, los hombres de Morilla no lograron abrir el marcador hasta el minuto 80 por medio de Almeida. Luego Villegas y Da Costa redondearon la victoria.

-LA PRETEMPORADA DEL RECREATIVO

CD Lamiya - Recreativo (0-4)

Recreativo - Betis Deportivo (3-0)

- Betis Deportivo Recreativo - Sevilla Atlético (1-1)

- Sevilla Atlético San Roque de Lepe - Recreativo (0-1)*

Recreativo - Mérida (1-1)*

- Mérida Dos Hermanas - Recreativo (0-3)

Recreativo - Cacereño (2-0)*

- Cacereño Recreativo - Zamora (2-3)*

- Zamora Marbella - Recreativo (1-3)

Recreativo - Atlético Onubense (3-0)

*Partidos a 45 minutos