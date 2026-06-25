El Recreativo de Huelva pone fecha al inicio de la pretemporada

El Recreativo de Huelva ya tiene fecha para su vuelta al trabajo. La primera plantilla del Decano, que volverá a competir en el Grupo IV de la Segunda Federación, iniciará la pretemporada los días 6 y 7 de julio con los habituales reconocimientos médicos. El primer entrenamiento está programado para el día 8 y supondrá el estreno de Jesús Galván al frente del Recre.

En cuanto al calendario de partidos amistosos, al día de la fecha el club ha confirmado tres encuentros: ante el Real Betis en el Trofeo del Colombino, el 22 de julio; frente al Bollullos CF, el 11 de agosto, en el Eloy Ávila; y contra el CD Extremadura, el 15 de agosto, en el Francisco de la Hera.