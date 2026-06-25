El Recreativo de Huelva pone fecha al inicio de la pretemporada
El Decano ha cerrado ya tres partidos amistosos.
El Recreativo de Huelva ya tiene fecha para su vuelta al trabajo. La primera plantilla del Decano, que volverá a competir en el Grupo IV de la Segunda Federación, iniciará la pretemporada los días 6 y 7 de julio con los habituales reconocimientos médicos. El primer entrenamiento está programado para el día 8 y supondrá el estreno de Jesús Galván al frente del Recre.
En cuanto al calendario de partidos amistosos, al día de la fecha el club ha confirmado tres encuentros: ante el Real Betis en el Trofeo del Colombino, el 22 de julio; frente al Bollullos CF, el 11 de agosto, en el Eloy Ávila; y contra el CD Extremadura, el 15 de agosto, en el Francisco de la Hera.