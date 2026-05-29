El Recre jugará contra un 'equipo Champions'

Un 'equipo Champions' para un torneo de campeonato. El Real Betis Balompié y el Real Club Recreativo de Huelva se disputarán el LVII Trofeo Colombino de Fútbol, que se celebrará a partido único el próximo 22 de julio, a partir de las 20.30 horas, en el Estadio Nuevo Colombino.

El encuentro permitirá que los seguidores albiazules vean en acción al Recre frente a uno de los mejores equipos de España, además de reportar cuantiosos ingresos al club, pues se espera que la afición bética también se haga notar en el coliseo de la Avenida del Decano.

La historia del Trofeo Colombino se remonta a 1965, cuando la primera edición reunió a los decanos de Italia (Genoa), Francia (Racing de París) y España (Recreativo). Desde entonces, todos los grandes equipos de España y muchos de los grandes equipos de Europa han pasado por Huelva para jugar al 'fútbol fútbol a orillas del Odiel'.

En las últimas décadas, el Trofeo ha vivido sus peores tiempos, rozando incluso la desaparición, tanto por problemas propios, como por la tendencia general de desprecio hacia los torneos de verano. En este sentido, el Recre-Betis del 22 de julio será una buena oportunidad para reivindicar la vigencia del Colombino.

-PALMARÉS DEL TROFEO COLOMBINO DE FÚTBOL