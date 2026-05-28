Huelva impulsa el deporte entre mujeres maduras con una escuela de bádminton

El Ayuntamiento de Huelva y el Club Deportivo Recreativo Bádminton IES La Orden han reforzado su apuesta por el deporte femenino con la segunda edición de la ‘Escuela de Bádminton para Mujeres Activas’, una iniciativa que ya reúne a más de treinta mujeres en los polideportivos Andrés Estrada y Diego Lobato.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a la concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, visitó una de las sesiones del programa, donde destacó la importancia de ofrecer espacios deportivos adaptados a mujeres maduras.

Según explicó la alcaldesa, el proyecto permite que mujeres con poca o ninguna experiencia previa puedan iniciarse en la práctica deportiva con entrenamientos adaptados a su condición física, favoreciendo además la socialización y el bienestar emocional.

Desde el club, su presidenta, María Eugenio Lorenzo, señaló que el programa surgió tras detectar una importante brecha de género en las escuelas deportivas para mayores de 35 años, donde apenas había una mujer por cada ocho hombres.

Además del ejercicio físico, el proyecto busca combatir el sedentarismo y fomentar hábitos saludables en un colectivo especialmente vulnerable a enfermedades como diabetes, hipertensión u obesidad.

El programa tiene un coste simbólico de cinco euros al mes y se desarrolla en horario de mañana en los polideportivos municipales Diego Lobato y Andrés Estrada.

Desde el Ayuntamiento animan a nuevas participantes a sumarse a la iniciativa de cara al próximo curso, destacando que el bádminton contribuye a mejorar la movilidad, la coordinación, la salud cardiovascular y la calidad de vida de las mujeres mayores.