Gran Premio de España 2012: la sorprendente hazaña de Pastor Maldonado

Aquella temporada comenzó con un dato curioso: las primeras cinco carreras fueron ganadas por cinco pilotos diferentes, lo que convirtió cada prueba en un escenario ideal para resultados imprevisibles. Si quieres poner a prueba tus conocimientos sobre automovilismo, puedes completar el registro online en 1xBet y apostar en eventos de este tipo en tiempo real. En el circuito de Catalunya, el piloto venezolano, al volante de un modesto Williams, logró competir al mismo nivel y superar a grandes figuras del automovilismo mundial.

Pole position y lucha contra Ferrari

El fin de semana comenzó con una sorpresa ya el sábado. Maldonado marcó el segundo mejor tiempo, y tras la anulación del resultado de Lewis Hamilton debido a la falta de combustible, ascendió a la primera posición de la parrilla de salida. El 13 de mayo de 2012, Pastor se convirtió en el primer venezolano de la historia en lograr la pole position en Fórmula 1. En la salida, Fernando Alonso tomó el liderato, pero el Williams FW34 mostraba una velocidad excepcional en las rectas y una excelente gestión del desgaste de los neumáticos. El equipo tomó un riesgo estratégico al realizar una segunda parada en boxes en la vuelta 24, lo que permitió a Maldonado ejecutar un “undercut” y superar al bicampeón del mundo.

66 vueltas al límite de las posibilidades

La segunda mitad de la carrera se convirtió en un duelo exigente entre dos estrategias. Fernando Alonso, al volante de Ferrari, redujo la diferencia al mínimo y durante las últimas 10 vueltas permaneció en zona de DRS, atacando en cada frenada. Maldonado defendió con precisión, mostrando una sangre fría que rara vez volvió a verse con tanta claridad en su carrera. Cruzó la línea de meta en primera posición, por delante de Alonso por 3,1 segundos y de Kimi Räikkönen por 3,8 segundos. Estos escenarios impredecibles son los que hacen que las carreras sean especialmente emocionantes. Si sientes que un nuevo outsider puede hacer historia, puedes registrarte en 1xBet para realizar apuestas online en tiempo real.

El triunfo de Williams aquel día se debió a factores técnicos y estratégicos:

Una solución aerodinámica única con difusor soplado, adaptada a las curvas lentas de Barcelona.

Un cálculo preciso del momento de la parada en boxes, que permitió ganar posición sobre el líder del campeonato.

Un tiempo de parada récord para el equipo en aquella época, con una detención inferior a 3 segundos.

Inmediatamente después de la ceremonia del podio, se produjo un incendio en el garaje de Williams que destruyó parte del equipamiento, lo que hizo que el trofeo de la victoria tuviera aún más valor simbólico. Este resultado sigue siendo el último triunfo del equipo en lo más alto del podio.