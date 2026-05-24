El CB IES La Orden cede su trono al Cartagena

El Club Bádminton IES La Orden no ha podido conquistar su undécimo título de liga, tras caer en la gran Final de la Liga Nacional de División de Honor frente al Cartagena en el partido de ida (4-3, luego 5-2 tras prosperar la reclamación del cuadro cartagenero) y también en el choque de vuelta (0-3), este último disputado este fin de semana en el Andrés Estrada.

-ASÍ FUE EL ENCUENTRO DE VUELTA

Dobles mixto: Mark Caljouw y Cristina Teruel vs Nikol Karulla y Samuel Oscar Jones (5-11, 8-11, 11-10, 8-11)

Dobles masculino: Pablo Abián y Alejandro Pérez vs Jaume Pérez y Samuel Oscar Jones (10-11, 11-6, 11-6, 10-11 y 6-11)

Dobles femenino: Silvia Redondo y Laura Santos vs Nikol Carulla y Elena Lorenzo (9-11, 6-11, y 10-11)

Pese a la derrota, Paco Ojeda se ha mostrado muy orgulloso de sus jugadores “que lo han dado todo en la pista”. Ahora toca pensar en la próxima temporada. “Estamos acostumbrados a salir del barro y volveremos, como el ave fénix, renovados y con el objetivo puesto en la undécima copa de liga”, asegura el técnico onubense.