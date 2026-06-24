El Recreativo de Huelva ya conoce a sus rivales para la Liga 2026/27

La Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficial la composición de los grupos de la Segunda Federación, categoría en la que volverá a militar el Recreativo de Huelva tras el fiasco de la pasada campaña.

Al igual que en el curso anterior, el Decano estará encuadrado en el Grupo IV, junto al resto de clubes andaluces y los equipos extremeños. No serán rivales de los albiazules, en cambio, los conjuntos murcianos, sustituidos por los canarios.

Esta es la composición final del Grupo IV de la Segunda RFEF para la temporada 2026/2027: