El Recreativo pierde a su mejor portero

Mala suerte para el Recreativo de Huelva. El Decano se queda sin su mejor portero, en lo que ha estado de forma se refiere, tras certificarse que David Gil deberá pasar por quirófano para tratarse de la lesión que sufre en la rodilla derecha.

El joven guardameta natural de La Palma del Condado, que le había arrebatado la titularidad a Jero Lario, tiene afectado el menisco de la citada articulación y en los próximos días será operado. No hay plazo oficial para la vuelta del jugador a las canchas.