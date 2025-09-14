El Recreativo equivoca el paso (1-2)

El paso del Recreativo de Huelva por la cuarta división debe ser un paseo, siempre y cuando el Decano no olvide poner los pies en su sitio. Igual que al soldado se le presupone el valor, al Recre se le presupone que como mínimo igualará el nivel de intensidad, concentración y rigor táctico de sus oponentes. En ese escenario, la superior calidad de los albiazules es decisiva.

Pero si como ha ocurrido hoy en el Nuevo Colombino frente al Puente Genil (1-2), el equipo de Morilla se cree ganador sin bajar del autobús, entonces el paseo puede devenir en una maratón. El Recre sesteó en la primera parte, tuvo el acierto de reaccionar rápido al primer gol visitante, pero volvió a dormitar en defensa para dar forma al primer traspié del nuevo curso liguero. Una lección a aprender.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Jero Lario; Néstor Senra, Leo Mascaró, Bonaque, José Carlos; Álex Bernal, Pepe Mena (Iván Romero, min.76); Mario Da Costa (Arcos, min.76), Antonio Domínguez (Juan Almeida, min.84), Paolo y Caye Quintana.

PUENTE GENIL: Del Valle; Vela, Marcos Pérez, Jesús Pozo, Rafita (Juanjo, 72′), Carlos Ramírez, Armengol, Polaco (Cacho, min.58), Vegas (Azael, min.72), Araiza (Montenegro, min.58) e Ismael García.

GOLES: 0-1 (min.65) Ramírez; 1-1 (min.70) Caye Quintana; y 1-2 (min.78) Montenegro.

ÁRBITRO: Caro Mogio, del Comité Extremeño. Amonestó al local Álex Bernal y al visitante Polaco.

CAMPO: Nuevo Colombino, unos 12.000 espectadores.