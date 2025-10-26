El Recreativo certifica su solvencia a domicilio (0-1)

A este paso, el Recreativo debería solicitar a la Federación jugar todos los partidos lejos de Huelva. Mientras el equipo onubense se atasca en el Nuevo Colombino, a domicilio el Decano es un conjunto imparable. Incluso en patatales como el Juan Cayuela, el once albiazul se muestra solvente, como ha certificado hoy con su victoria sobre la Unión Malacitano (0-1).

El triunfo tiene además la virtud extra de la oportunidad, pues ayudará a suavizar la presión pública sobre Pedro Morilla, muy cuestionado en los días precedentes al choque, y las tensas relaciones entre la prensa y el club, agravadas por las restricciones impuestas por la entidad en las ruedas de prensa. En este sentido, el gol de Bernal puede ser el más importante del curso.

La derrota del pasado 'finde' y otras circunstancias condujeron al 'mister' a variar media alineación. David Gil, Senra, Álex Bernal, Arcos y Da Costa saltaron de inicio, en detrimento de Lario, Álex Carrasco, Iván Romero, Antonio Domínguez y Paolo. El Recre ganó competitividad, pero no fútbol. De hecho, el primer acto fue un pestiño con más expulsiones que ocasiones de gol.

En la segunda mitad y jugando diez contra diez, el Recreativo fue mejor. Quizás porque con veinte futbolistas en el campo, aparecieron los espacios. Asi, en pleno dominio recreativista, el meta local despejó un buen remate de Caye Quintana, pero el rechace se convirtió en un pase de gol para Bernal. Abierta la lata, todo fue mucho más fácil.

Da Costa, Caye Quintana y Mena gozaron de buenas oportunidades para ampliar el marcador. No hubo puntería y en los últimos minutos tocó sufrir el acoso de la Unión Malacitana, un rival con nombre malagueño que juega en Murcia. Un disparate como la misma presencia del Recre en esta categoría. Que la estancia sea breve depende de ahora de mejorar en el Nuevo Colombino.

-FICHA TÉCNICA

UNIÓN MALACITANO: Adrián Fernández, Riera, Diego Ruiz, Bernabéu, Dávila, Francis Ferrón, Santos (Jesús Ruiz, min.75), David Márquez, El Kounni (Migue Pérez, min.62), David Gómez y Raigal (Ekhiotz, min.75).

RECREATIVO: David Gil, Senra, Bonaque, José Carlos, Alberto López, Álex Bernal (Alberto Vela, min.70), Javi Castellano (Mena, min.70), Da Costa (Dani Romero, min.85), Arcos (Mascaró, min.45), Caye Quintana y Roni (Paolo, min.77).

GOL: 0-1 (min.53) Álex Bernal.

ÁRBITRO: Álvarez Gómez, del ComitéTinerfeño. Expulsó al local Bernabéu (min.39) y al visitante Senra (min.37). Amonestó a los locales David Márquez, Diego Ruiz y Santos; y a los visitantes Álex Bernal y Dani Romero.

CAMPO: Juan Cayuela.