El Recreativo cae en los penaltis ante el Sevilla Atlético en Punta Umbría

El Recreativo de Huelva no pudo llevarse el XXXIX Memorial Manuel González Rodríguez, disputado en su tradicional cita veraniega en Punta Umbría, tras caer en una igualada y emocionante tanda de penaltis frente al Sevilla Atlético.

El filial sevillista se adelantó a la media hora de juego gracias a un tanto de Isra desde el punto de penalti. Ya en la segunda parte, el conjunto albiazul reaccionó y logró el empate en el minuto 58 con un gol de Da Costa, que devolvía la esperanza a la afición presente en el estadio Antonio Gil Hernández.

El 1-1 llevó el choque directamente a la tanda de penaltis, en la que ambos equipos mostraron gran acierto. Finalmente, la fortuna sonrió al cuadro hispalense, que se impuso por un ajustadísimo 9-10, llevándose así el trofeo en una edición marcada por la igualdad y el buen ambiente en las gradas.