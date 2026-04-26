El Recre tira la temporada en Lebrija (2-0)

Observen con atención las caras de los jugadores que aparecen en la foto que preside esta crónica. Son los rostros de un equipo fracasado. Si ya de por sí es difícil digerir que el Recreativo de Huelva no ascienda directamente como campeón en la cuarta división del fútbol español, que el Decano ni siquiera se clasifique para el 'play-off' solo merece un calificativo: fracaso.

Y tras perder esta mañana en Lebrija frente al Antoniano (2-0), el Recre es un conjunto con cara de fracaso. Sólo una remota combinación de resultados en la última jornada le daría a los albiazules el pase al 'play-off'. Es tan remota, que lo más sencillo será que el once de Arzu gane al Xerez DFC, por aquello del odio entre equipos jerezanos. Luego, tocará rezar.

-FICHA TÉCNICA

ANTONIANO: Matías, Álvaro, Marcos, Guti, Revuelta, Carrascal, Jesuly, Michael, Álex Fernández, Lolo Garrido y Pana.

RECREATIVO: Lario, Mascaró (Arcos, min.72), Bonaque, José Carlos (Juancho, min.46), David Alfonso, Castellano, Mena (Da Costa, min.72), Antonio Domínguez (Bernal, min.72), Paolo, Caye Quintana y Pece (Roni, min.62).

GOLES: 1-0 (min.49), Álex Fernández, de penalti; y 2-0 (min.52) Michael.

ÁRBITRO: Expulsó al albiazul Roni (min.90). Amonestó a los locales Revuelta y José María; y a los visitantes Bonaque y Bernal.

CAMPO: Municipal de Lebrija.