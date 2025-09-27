El Recre es un buen padre de familia (1-1)

El arranque liguero del Recreativo de Huelva en la cuarta división del fútbol español no puede ser más desigual. A domicilio, el Decano ha hecho pleno en sus dos salidas. En el Nuevo Colombino, en cambio, los albiazules han perdido ya cinco puntos, tras el empate cosechado hoy frente al Linares (1-1). El Recre es un buen padre de familia, de esos que se dejan en casa lo que ganan fuera.

Aún es pronto para saber si va a ser una tendencia durante todo el campeonato, y aún más para determinar si a los jugadores les pesa actuar ante una afición de Primera División. Y a Pedro Morilla, pues el 'mister' sale retratado de este empate, por lo visto en el campo y por su posterior rueda de prensa. Sea como fuere, el Recre dista mucho ahora mismo del equipo que asombró en verano.

Y eso que el partido se puso de cara prácticamente al comenzar, cuando Dani Romero convirtió en gol una cadena de rebotes en el área, tras un saque de esquina de Antonio Domínguez. Poco duró la ventaja, pues un error de la zaga local devino en penalti. Harper no falló desde los once metros para nivelar una primera mitad en la que el Recreativo mereció algo más.

En el segundo tiempo, en cambio, el cuadro onubense naufragó de principio a fin. Atascado, sin ideas, con profundidad en las bandas pero sin fútbol por el centro, el Decano fue un rival fácil de neutralizar por el entramado defensivo del Linares. Que incluso soñó con la victoria en alguna que otra salida. No es tiempo de ponerse nervioso ni mucho menos de tomar decisiones drásticas. Pero tampoco hay que negar la evidencia. Este Recre, por el momento, ni ilusiona ni funciona.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Lario; Senra (Álex Carrasco, min.57), José Carlos, Bonaque, Dani Romero (Antonio López, min.57); Álex Bernal (Iván Romero, min.46), Pepe Mena (Javi Castellano, min.82); Da Costa (Arcos, min.57), Antonio Domínguez, Paolo; y Caye Quintana.

LINARES DEPORTIVO: Barrios; Víctor López, Lara, Carlos Becken, Manny; Fuentes (Cano, min.70), Joao Paulo, Hugo Aranda (Isra García, min.83), Caramelo (Hugo Díaz, min.70); Harper (Rafa, min.83) y Talaverón (Velázquez, min.73).

GOLES: 1-0 (min.11) Dani Romero; y 1-1 (min.33) Harper, de penalti.

ÁRBITRO: Pozo Fernández, del Comité de Ceuta. Amonestó a los locales Bonaque y Álex Bernal; y a los visitantes Víctor López, Barrios y Hugo Díaz.

CAMPO: Nuevo Colombino.