El Recre encuentra la 'Caye' para ganar en Huelva (2-1)

A la tercera llegó la primera victoria del Recreativo en Huelva. Tras patinar con Puente Genil y Linares, el Decano ha conseguido hoy su primer triunfo de la temporada en el Nuevo Colombino, al superar al Lorca (2-1) en un partido con más goles que juego.

Los dos tantos del Recre los ha firmado Caye Quintana, el segundo de penalti. El delantero isleño, que sale a gol por jornada, es el principal argumento de un equipo que pese a presentar cinco cambios en la alineación, sigue generando dudas en su fútbol.

El segundo de la mañana de Cayetano Quintana 💙



5️⃣ goles en 5️⃣ partidos, y no quiere parar 🫡#RecreLorca #DondeElFutbolEmpieza #DecanoDelFutbolEspañol pic.twitter.com/Vh4SrGIVhP — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) October 5, 2025

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Lario; Álex Carrasco (Senra, min.57), José Carlos, Bonaque, Alberto López (Dani Romero, min.79); Iván Romero, Javi Castellano (Álex Bernal, min.57); Arcos, Pepe Mena (Antonio Domínguez, min.57), Paolo; y Caye Quintana (Da Costa, min.75).

LORCA DEPORTIVA: Ernestas; Escobar, Saturday (Albiar, min.46), Tafalla (Fromsa, min.71), Morros, Monteverde, Heredia (Gabri López, min.71), Álvaro Martínez, Acevedo (Inglés, min.75), Willy y Naranjo (Carrasco, min.75).

GOLES: 1-0 (min.10) Caye Quintana; 1-1 (min.60) Willy; y 2-1 (min.65) Caye Quintana, de penalti.

ÁRBITRO: Gargantilla Fernández, del Comité Extremeño. Amonestó a los locales Javi Castellano, Álex Carrasco y al técnico Pedro Morilla; y a los visitantes Acevedo, Álvaro Martínez, Monteverde, Albiar, Carrasco y Willy.

CAMPO: Nuevo Colombino.