Buscar
domingo. 05.10.2025
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    26.7 °C
    cielo claro

El Recre encuentra la 'Caye' para ganar en Huelva (2-1)

Un doblete del delantero de Isla Cristina tumba al Lorca y permite que la afición del Recreativo disfrute del primer triunfo de los albiazules como locales.
El once del Recre ante el Lorca.
El once del Recre ante el Lorca.
Recreativo Fútbol Segunda RFEF Partidos Liga Recre
El Recre encuentra la 'Caye' para ganar en Huelva (2-1)
Damián Ortiz
05/10/25 - 16:02

A la tercera llegó la primera victoria del Recreativo en Huelva. Tras patinar con Puente Genil y Linares, el Decano ha conseguido hoy su primer triunfo de la temporada en el Nuevo Colombino, al superar al Lorca (2-1) en un partido con más goles que juego.

Los dos tantos del Recre los ha firmado Caye Quintana, el segundo de penalti. El delantero isleño, que sale a gol por jornada, es el principal argumento de un equipo que pese a presentar cinco cambios en la alineación, sigue generando dudas en su fútbol.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Lario; Álex Carrasco (Senra, min.57), José Carlos, Bonaque, Alberto López (Dani Romero, min.79); Iván Romero, Javi Castellano (Álex Bernal, min.57); Arcos, Pepe Mena (Antonio Domínguez, min.57), Paolo; y Caye Quintana (Da Costa, min.75).

LORCA DEPORTIVA: Ernestas; Escobar, Saturday (Albiar, min.46), Tafalla (Fromsa, min.71), Morros, Monteverde, Heredia (Gabri López, min.71), Álvaro Martínez, Acevedo (Inglés, min.75), Willy y Naranjo (Carrasco, min.75).

GOLES: 1-0 (min.10) Caye Quintana; 1-1 (min.60) Willy; y 2-1 (min.65) Caye Quintana, de penalti.

ÁRBITRO: Gargantilla Fernández, del Comité Extremeño. Amonestó a los locales Javi Castellano, Álex Carrasco y al técnico Pedro Morilla; y a los visitantes Acevedo, Álvaro Martínez, Monteverde, Albiar, Carrasco y Willy.

CAMPO: Nuevo Colombino.