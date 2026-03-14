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El Recre empata en Puente Genil tras otro partido gris lejos de Huelva (0-0)

Un tiro de Aitor García que dio en el larguero, fue el escaso bagaje ofensivo del Decano ante un rival ordenado y coráceo.
El once del Recre ante el Puente Genil.
El once del Recre ante el Puente Genil.
Recreativo Fútbol Segunda RFEF Partidos Liga Recre
El Recre empata en Puente Genil tras otro partido gris lejos de Huelva (0-0)
Damián Ortiz
14/03/26 - 23:31

Otra igualada fuera de casa que sabe a poco. El Recreativo de Huelva no ha podido pasar del empate en su visita de hoy al Puente Genil (0-0), en un partido que confirma, estadísticas al margen, las malas sensaciones del equipo entrenado por Arzu cuando le toca jugar lejos del Nuevo Colombino

Escarmentado por la derrota en Chapín, el 'mister' albiazul revolucionó la alineación con hasta siete cambios, pero ni por esas. Un tiro de Aitor García que dio en el larguero, fue el escaso bagaje ofensivo del Decano ante un rival ordenado y coráceo. Al menos, la derrota del líder Aguílas concede algún valor a este punto.

-FICHA TÉCNICA

PUENTE GENIL: Del Valle; Vela, Pozo, Pedro González (Carmona, min.64), Tomazinho (Capi, min.81), Armengol (Azael, min.75), Pajuelo (Marcos Pérez, min.75), Lalo, Polaco, Araiza (Zaca, min.64) y Vegas.

RECREATIVO: Lario; Senra (Da Costa, min.79), Bonaque, Juancho (Mascaró, min.79), David Alfonso; Iván Romero (Antonio Domínguez,min.79), Castellano (Alberto Vela, min.69), Paolo, Álex Bernal (Arcos, min.69), Aitor García y Roni.

ÁRBITRO: Montes García-Navas, del Comité Madrileño. Amonestó a los locales Pedro y Vegas; y a los visitantes Aitor García y Roni.

CAMPO: Manuel Polinario 'Poli’.