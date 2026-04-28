La Plaza de la Merced acogerá el V Día del Bádminton Inclusivo con más de 450 participantes

La Plaza de la Merced será escenario el próximo 5 de mayo de la quinta edición del Día del Bádminton Inclusivo, una de las iniciativas sociales y deportivas más destacadas de Huelva, que reunirá a más de 450 participantes procedentes de distintas asociaciones de la capital y la provincia.

La presentación del evento ha contado con la participación de la concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio; el diputado provincial de Deportes, Juan Daniel Romero; la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca; y el presidente de la Federación Andaluza de Bádminton, Juan Carlos Longo.

Durante el acto, María de la O Rubio ha destacado el carácter “especial y necesario” de esta cita, subrayando su contribución a visibilizar la inclusión a través del deporte. En este sentido, ha insistido en el compromiso municipal con el deporte como herramienta de transformación social y en el papel de Huelva como referente en bádminton.

El evento, que continúa creciendo edición tras edición, ha obligado este año a cambiar de ubicación debido al incremento de participación. Así lo ha señalado el diputado Juan Daniel Romero, quien ha puesto en valor la capacidad del bádminton para integrar y dar visibilidad a personas con diversidad funcional, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a sumarse a la jornada.

La iniciativa contará también con la implicación de voluntariado procedente de ciclos formativos vinculados a la integración social y la animación sociodeportiva, cuya labor será clave para el desarrollo de las actividades.

Desde la Fundación Atlantic Copper, su directora ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones, entidades sociales y empresas para impulsar proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades, señalando además que la nueva ubicación, abierta y accesible, refuerza el espíritu inclusivo del evento.

Por su parte, la Federación Andaluza de Bádminton ha reiterado su compromiso con esta iniciativa, poniendo el foco en la necesidad de garantizar una participación en igualdad de condiciones para todas las personas.

El V Día del Bádminton Inclusivo reunirá a cerca de una veintena de asociaciones y se desarrollará en horario de mañana, convirtiendo la Plaza de la Merced en un gran espacio deportivo al aire libre donde la convivencia, el deporte y la inclusión serán los protagonistas.