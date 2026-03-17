Las peñas del Recreativo organizan un encuentro de convivencia con la afición del Real Jaén

La Federación de Peñas del Real Club Recreativo de Huelva ha convocado un encuentro de convivencia entre aficionados del Decano y del Real Jaén con motivo del partido que enfrentará a ambos equipos este sábado en el Estadio Nuevo Colombino.

La iniciativa se celebrará el 21 de marzo a partir de las 14:00 horas en la sede de la Federación de Peñas y sus alrededores, y tiene como objetivo propiciar un ambiente de cordialidad entre ambas aficiones antes del encuentro, previsto para las 16:30 horas.

Desde la organización se ha destacado la importancia de promover valores como el respeto, la deportividad y la buena relación entre seguidores, animando a los aficionados de ambos equipos a participar en esta jornada de convivencia que unirá fútbol y compañerismo en la previa del partido.