Paula Rodríguez se luce en La Monacilla

El Circuito Albatros llegaba a la provincia de Huelva en el quinto torneo de 2026 tras pasar por Almería, Sevilla y Córdoba. La Monacilla Golf de Aljaraque era el escenario de un torneo en el que destacó la jovencísima Paula Rodríguez González. La golfista cadete, asidua de los combinados de la Federación Andaluza, se impuso de manera sobresaliente en la Primera Categoría con 43 puntos, es decir, siete bajo par de su hándicap.

Una competición que contó con la presencia de los exfutbolistas del Recreativo de Huelva Antonio Núñez y Antonio Domínguez, que demostraron su progresión en el mundo del golf con unos dignos octavo y décimo puesto, respectivamente. De esta forma Núñez y Domínguez se unen a la lista de exfutbolistas que ya participaron en ests sexta edición del circuito, como lo hicieron en la doble cita de Almería Roberto López Ufarte u Aléix Vidal.

El futbolista Antonio Domínguez jugando al golf.

De hecho son varios las celebrities de otro ámbitos que se ven en el mundo del golf, de ahí que el maestro Pepín Liria sea el embajador de este consolidado circuito andaluz. Con su victoria Paula Rodríguez, con dos puntos de ventaja sobre el veterano José Miguel Fernández, logró su clasificación para la Gran Final del Circuito que se disputará el 1 de noviembre en Playa Serena.

Allí también estará el mencionado José Miguel Fernández, dado que se alzó con el Premio ‘Scratch’ al firmar una vuelta de 77 golpes sobre el par 72 del campo diseñado por José María Olazábal. En Segunda Categoría el triunfo lo consiguió Manuel Couso con 39 puntos, tres bajo el par. Un resulado que le valió para superar por un punto a Francisco José Casco y Fausto Arroyo

que acabaron igualados. Todos ellos recibieron su premios de manos del diputado de Medio Ambiente de Huelva, Arturo Alpresa.

Los ganadores en La Monaculla.

De manera que Rodríguez, Fernández y Couso se unen, como campeones de Huelva, a la lista de ganadores que estarán en la citada Gran Final del circuito que se celebrará en tierras almerienses a final de año. José López, Javier Feliú, Carolina Muñoz y Juande Benítez (Scratch), Alfredo Carretero, Daniel Lozano, Aléix Vidal y Miguel Ángel Muñoez (1ª Categoría), Juan Pedro

Gázquez, Francisco Bernárdez, Gabriel López y Juan Alcántara (2ª Categoría), más Belén Miranda (Damas), fueron los ganadores de las cuatro citas celebradas en La Envía (Almería), Zaudín (Sevilla), Roquetas de Mar y Córdoba.