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Huelva presenta una Copa del Rey de Tenis con sello español

Rafa Jódar, Roberto Bautista, Dani Mérida, Iñaki Montes, Nuria Párrizas y Lorena Solar competirán los días 10 y 11 de julio en Huelva
Copa del Rey de tenis.
Copa del Rey de tenis.
Copa del Rey de Tenis
Huelva presenta una Copa del Rey de Tenis con sello español
Redacción
Redacción
23/06/26 - 12:46

La 101 edición de la Copa del Rey de Tenis ya tiene definido su cartel de participantes y estará integrado en su totalidad por tenistas españoles. El torneo, el más longevo sobre tierra batida de España, se disputará los próximos 10 y 11 de julio en las instalaciones del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, que volverán a acoger la competición tras la celebración de la histórica edición centenaria.

La presentación oficial del torneo ha contado con la participación de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la secretaria general de la Delegación de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Inmaculada Vicente; el presidente del club, Rafael Romero; y el director del torneo, Javier García.

Durante el acto, Pilar Miranda destacó que la Copa del Rey inicia su segundo siglo de vida manteniendo intacta su capacidad para ilusionar y atraer a grandes figuras del tenis. La alcaldesa subrayó además que el cartel de este año representa la combinación perfecta entre experiencia y juventud, apostando por el presente y el futuro del tenis nacional.

En el cuadro masculino competirán el joven talento Rafa Jódar, una de las grandes promesas del tenis mundial tras conquistar el Abierto de Estados Unidos júnior y dar el salto al circuito ATP; el veterano Roberto Bautista Agut, ex Top 10 mundial y semifinalista de Wimbledon; además de Dani Mérida e Iñaki Montes de la Torre, dos de los jugadores españoles con mayor proyección.

En categoría femenina estarán presentes la granadina Nuria Párrizas, que llegó a ocupar el puesto 45 del ranking mundial, y la malagueña Lorena Solar, considerada una de las grandes promesas del tenis andaluz.

La edición 101 volverá a disputarse sobre tierra batida en las pistas del club onubense, que ampliará nuevamente su aforo mediante gradas supletorias para alcanzar las 2.300 localidades. Según avanzó la organización, las entradas salieron a la venta hace apenas unos días y se encuentran muy próximas al lleno.

Por su parte, David Toscano destacó la importancia de conservar y transmitir el legado histórico y deportivo de un torneo centenario que proyecta el nombre de Huelva dentro y fuera de España. En la misma línea, Inmaculada Vicente resaltó la capacidad de la competición para seguir atrayendo público y grandes jugadores en el inicio de su segundo siglo de historia.

Las entradas para las semifinales y la final ya están disponibles a través de la web oficial del torneo y de www.compralaentrada.com