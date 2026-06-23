Huelva presenta una Copa del Rey de Tenis con sello español

La 101 edición de la Copa del Rey de Tenis ya tiene definido su cartel de participantes y estará integrado en su totalidad por tenistas españoles. El torneo, el más longevo sobre tierra batida de España, se disputará los próximos 10 y 11 de julio en las instalaciones del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, que volverán a acoger la competición tras la celebración de la histórica edición centenaria.

La presentación oficial del torneo ha contado con la participación de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la secretaria general de la Delegación de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Inmaculada Vicente; el presidente del club, Rafael Romero; y el director del torneo, Javier García.

Durante el acto, Pilar Miranda destacó que la Copa del Rey inicia su segundo siglo de vida manteniendo intacta su capacidad para ilusionar y atraer a grandes figuras del tenis. La alcaldesa subrayó además que el cartel de este año representa la combinación perfecta entre experiencia y juventud, apostando por el presente y el futuro del tenis nacional.

En el cuadro masculino competirán el joven talento Rafa Jódar, una de las grandes promesas del tenis mundial tras conquistar el Abierto de Estados Unidos júnior y dar el salto al circuito ATP; el veterano Roberto Bautista Agut, ex Top 10 mundial y semifinalista de Wimbledon; además de Dani Mérida e Iñaki Montes de la Torre, dos de los jugadores españoles con mayor proyección.

En categoría femenina estarán presentes la granadina Nuria Párrizas, que llegó a ocupar el puesto 45 del ranking mundial, y la malagueña Lorena Solar, considerada una de las grandes promesas del tenis andaluz.

La edición 101 volverá a disputarse sobre tierra batida en las pistas del club onubense, que ampliará nuevamente su aforo mediante gradas supletorias para alcanzar las 2.300 localidades. Según avanzó la organización, las entradas salieron a la venta hace apenas unos días y se encuentran muy próximas al lleno.

Por su parte, David Toscano destacó la importancia de conservar y transmitir el legado histórico y deportivo de un torneo centenario que proyecta el nombre de Huelva dentro y fuera de España. En la misma línea, Inmaculada Vicente resaltó la capacidad de la competición para seguir atrayendo público y grandes jugadores en el inicio de su segundo siglo de historia.

Las entradas para las semifinales y la final ya están disponibles a través de la web oficial del torneo y de www.compralaentrada.com