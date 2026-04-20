Nuevo recital de un Isla Cristina FC que se resigna a subir en el 'play-off'
Las quince victorias seguidas de los amarillos, incluida la reciente goleada sobre el Calañas, no han servido para ascender directo.
Nuevo recital del Isla Cristina FC, que consiguió una victoria 'tenística' sobre el Atlético Calañas (6-1). Pese a encadenar 15 triunfos seguidos, los amarillos deberán buscar el ascenso en el 'play-off', tras proclamarse campeón el Aroche CF. Puedes ver el partido completo abonándote a WiHu TV o a CLICtv de Avatel.