Nuevo recital de un Isla Cristina FC que se resigna a subir en el 'play-off'

Nuevo recital del Isla Cristina FC, que consiguió una victoria 'tenística' sobre el Atlético Calañas (6-1). Pese a encadenar 15 triunfos seguidos, los amarillos deberán buscar el ascenso en el 'play-off', tras proclamarse campeón el Aroche CF. Puedes ver el partido completo abonándote a WiHu TV o a CLICtv de Avatel.