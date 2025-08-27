El nuevo y extraño destino del mejor goleador de la historia del Recre

La vida es una caja de bombones. O de sorpresas. Pocos en Huelva pueden imaginar cuál es el nuevo y extraño destino del que ha sido el mejor goleador de la historia del Recreativo, el francés Florent Sinama-Pongolle.

El delantero galo (Saint-Pierre, 1984) , cuya marca de 22 goles en Primera División no tiene igual en la trayectoria del Decano, hace años que colgó las botasde futbolista para encaminar su vida hacia un nuevo deporte, el Footgolf.

Not sure who needs to know this but Florent Sinama Pongolle is now involved in professional footgolf and he’s pulling off shots like this pic.twitter.com/YGPqdqFSQE — Jack Kenmare (@jackkenmare_) July 29, 2025

De hecho, el que fuera ídolo del Nuevo Colombino durante los mejores años del Recre, se ha convertido recientemente en el seleccionador nacional de Francia de este novedoso deporte que hibrida el fútbol con el golf.