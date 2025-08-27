Buscar
miércoles. 27.08.2025
El nuevo y extraño destino del mejor goleador de la historia del Recre

Sinama Pongolle, cuya marca de 22 goles en Primera no tiene igual en el Decano, se convierte en el seleccionador de Francia de Footgolf.
Sinama Pongolle en el Nuevo Colombino.
Recreativo Fútbol Segunda RFEF Historia Recre Sinama-Pongolle
Damián Ortiz
27/08/25 - 11:01

La vida es una caja de bombones. O de sorpresas. Pocos en Huelva pueden imaginar cuál es el nuevo y extraño destino del que ha sido el mejor goleador de la historia del Recreativo, el francés Florent Sinama-Pongolle.

El delantero galo (Saint-Pierre, 1984), cuya marca de 22 goles en Primera División no tiene igual en la trayectoria del Decano, hace años que colgó las botasde futbolista para encaminar su vida hacia un nuevo deporte, el Footgolf.

De hecho, el que fuera ídolo del Nuevo Colombino durante los mejores años del Recre, se ha convertido recientemente en el seleccionador nacional de Francia de este novedoso deporte que hibrida el fútbol con el golf.