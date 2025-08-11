La NBA pone el ojo en otro jugador onubense

Huelva está de moda en la NBA. Si hace un mes, Gonzalo Fernández probaba sus habilidades baloncestísticas en los 'NBA Academy Games 2025' de Atlanta, ahora le llega el turno a Alfonso Rodríguez. El pívot onubense, que milita en el Unicaja Málaga, participará en el Basketball Without Borders Europe Camp 2025, que se celebrará desde mañana al viernes en Manchester.

Este 'campus' pertenece al prestigioso programa de desarrollo conjunto de la NBA y la FIBA, que ofrece a 60 jóvenes promesas de 27 países la posibilidad de entrenar bajo la supervisión de técnicos y jugadores de la mejor liga del mundo. Toda una oportunidad para Alfonso Rodríguez, que este verano se ha proclamado Campeón de Europa Sub-18 con España.