El MXGP Andalucía Spain sitúa a Almonte en el foco internacional y llena la ocupación turística

La celebración este fin de semana del MXGP Andalucía Spain ha situado a Almonte en el centro del panorama deportivo internacional, con una ocupación hotelera prácticamente completa en núcleos como El Rocío y Matalascañas, principales enclaves turísticos del municipio.

La llegada de visitantes, equipos y aficionados procedentes de distintos países está teniendo ya un impacto directo en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios, en una cita que consolida a Almonte como destino para grandes eventos deportivos.

El alcalde del municipio, Francisco Bella, ha destacado que esta prueba del Campeonato del Mundo de motocross representa “una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo nuestro municipio”, subrayando su riqueza natural, cultural y turística, con Doñana como uno de sus principales atractivos.

Bella ha señalado además la intención del Ayuntamiento de trabajar para que esta cita se mantenga en el calendario en futuras ediciones, apostando por seguir atrayendo eventos internacionales que impulsen la economía local.

Según datos de la organización, el campeonato generará un impacto económico cercano a los seis millones de euros, con repercusión directa en el conjunto de la comarca y en el tejido empresarial vinculado al turismo.

Para garantizar el correcto desarrollo del evento, el Ayuntamiento ha coordinado un dispositivo junto a distintas administraciones y entidades implicadas. En este sentido, la Policía Local de Almonte ha llevado a cabo inspecciones en el circuito, revisando el plan de seguridad, los accesos, las infraestructuras y las zonas de evacuación.

Durante estos días, Almonte se convierte en punto de encuentro del motocross internacional, reforzando su posicionamiento como un territorio preparado para acoger grandes citas deportivas y proyectar su potencial turístico a nivel global.