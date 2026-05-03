Cubillo y Sáinz defienden en Huelva un fútbol base centrado en la persona y el bienestar emocional

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida acogió una charla-coloquio organizada por la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva en la que expertos del ámbito del fútbol formativo defendieron un modelo centrado en la persona, el equilibrio emocional y el disfrute del deporte.

La actividad, titulada “Formar para competir: Psicología y entrenamiento en el fútbol formativo”, contó con la participación de David García Cubillo y el psicólogo deportivo onubense Nicolás Sáinz, ambos vinculados a las categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol.

Durante su intervención, Cubillo, exjugador del Recreativo de Huelva, subrayó la importancia de adaptar la formación a las necesidades reales de los jóvenes futbolistas, destacando el valor del grupo por encima de las individualidades. “En las concentraciones de la Selección se insiste en que todos los jugadores son iguales”, señaló, al tiempo que recomendó a los entrenadores generar entornos más flexibles y menos controlados para favorecer el desarrollo natural de los deportistas.

Por su parte, Sáinz puso el foco en la influencia del entorno, especialmente de las familias, en las etapas formativas. “Los niños deben ser felices jugando al fútbol y no cargar con el peso de los deseos de sus padres”, afirmó, recordando que el fútbol “es un medio para un fin, no el fin en sí mismo”. El psicólogo también abordó cuestiones como la presión externa, la gestión de la frustración y el impacto de las redes sociales en edades tempranas.

Ambos coincidieron en alertar sobre los riesgos de la exposición mediática precoz y la generación de expectativas desmedidas, factores que pueden afectar al desarrollo emocional de los jóvenes talentos.

En la recta final del encuentro, los ponentes ofrecieron recomendaciones prácticas dirigidas a jugadores, entrenadores y familias, insistiendo en la importancia de priorizar el bienestar personal por encima de los resultados deportivos. Sáinz recordó que “un porcentaje alto no llega al fútbol profesional”, mientras que Cubillo animó a disfrutar del proceso formativo sin presiones.

El acto, presentado por el periodista Jesús Pulido y conducido por Elías Luis, contó con una notable asistencia y se enmarca en la programación anual de la AOPD, que continúa apostando por generar espacios de reflexión en torno al deporte base en la provincia.