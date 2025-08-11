El mejor pregonero posible

Un acierto con todas las letras y en mayúsculas. Los dirigentes del Recreativo de Huelva han elegido al periodista Nardy Lafuente para pregonar el LVI Trofeo Colombino, que se disputará el próximo domingo bajo el formato 'tres en uno', con el Decano, el Zamora CF y el CP Cacereño como participantes.

Además de ser uno de los mejores periodistas deportivos de Huelva, Lafuente desempeñó el cargo de jefe de prensa del Recre durante 21 años, dejando "una huella imborrable" en el club, "tanto personal como profesionalmente", tal y como recalca el comunicado oficial de la entidad.

Nardy Lafuente será el pregonero del LVI Trofeo Colombino.



El periodista onubense fue jefe de prensa del club durante veintiún años, dejando una huella imborrable en el Decano tanto personal como profesionalmente.



Una persona que, como ha hecho desde el primer día, seguirá… pic.twitter.com/DICkVnmLbA — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) August 11, 2025

Su amarga salida del Recreativo, entonces en manos de Pablo Comas, se ve compensada de este modo con su elección como pregonero. El pregón tendrá lugar el mismo día de la celebración del Trofeo Colombino, a las 11.00 horas, en el Ayuntamiento de Huelva.