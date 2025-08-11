Buscar
lunes. 11.08.2025
El mejor pregonero posible

El Recreativo elige a Nardy Lafuente para pregonar el LVI Trofeo Colombino. Es uno de los mejores periodistas deportivos de Huelva y fue jefe de prensa del club durante 21 años.
Nardy Lafuente, pregonero del Trofeo Colombino.
Damián Ortiz
11/08/25 - 13:22

Un acierto con todas las letras y en mayúsculas. Los dirigentes del Recreativo de Huelva han elegido al periodista Nardy Lafuente para pregonar el LVI Trofeo Colombino, que se disputará el próximo domingo bajo el formato 'tres en uno', con el Decano, el Zamora CF y el CP Cacereño como participantes.

Además de ser uno de los mejores periodistas deportivos de Huelva, Lafuente desempeñó el cargo de jefe de prensa del Recre durante 21 años, dejando "una huella imborrable" en el club, "tanto personal como profesionalmente", tal y como recalca el comunicado oficial de la entidad.

Su amarga salida del Recreativo, entonces en manos de Pablo Comas, se ve compensada de este modo con su elección como pregonero. El pregón tendrá lugar el mismo día de la celebración del Trofeo Colombino, a las 11.00 horas, en el Ayuntamiento de Huelva.