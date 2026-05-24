Luis Flores conquista Ciudad del Cabo y completa otro hito
El atleta de Trigueros termina la maratón sudafricana en 3:10:48 y se convierte en el primer onubense en correr en las ocho ciudades del circuito Major
El corredor de Trigueros cruzó la meta africana con un tiempo de 3:10:48, sumando así otro desafío internacional a una trayectoria ya histórica.
Con esta nueva prueba, Luis Flores se convierte además en el primer onubense en correr en todas las grandes ciudades que forman parte —o formarán parte próximamente— del exclusivo circuito de las mejores maratones del mundo.
Nueva York, Boston, Chicago, Londres, Berlín, Tokio, Sidney y ahora Ciudad del Cabo ya aparecen en el recorrido deportivo de un atleta que ha hecho del esfuerzo y la superación una forma de vida.
El pasado año ya logró convertirse en el primer corredor onubense en completar las siete Majors existentes tras finalizar la maratón de Sidney. Ahora añade también la prueba sudafricana, llamada a entrar oficialmente en la élite mundial del maratón.
Allá donde compite, siempre aparece junto a él la bandera de Trigueros y el nombre de Huelva, convertidos ya en compañeros inseparables de una aventura que sigue sumando kilómetros e historia.