La Leyenda de Tartessos Kids Huelva Original reunirá a más de 200 jóvenes ciclistas en el Parque Moret

El Parque Moret acogerá el próximo 24 de enero la primera edición de La Leyenda de Tartessos Kids Huelva Original, una novedosa cita deportiva dirigida a niños y jóvenes de entre 6 y 18 años que nace como actividad complementaria de la quinta edición de La Leyenda de Tartessos MTB Race Huelva.

La prueba ha sido presentada por la concejala de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio; el diputado provincial de Deportes, Juan Daniel Romero; la responsable de centros culturales y publicaciones de la Fundación Caja Rural del Sur, Mª Luisa García-Palacios; y el organizador del evento, Luis Cegarra. Durante el acto se ha destacado el carácter educativo y deportivo de esta iniciativa, concebida para fomentar la práctica del ciclismo entre los más jóvenes y promover valores como el esfuerzo, la convivencia y la sostenibilidad.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que la celebración de esta prueba en el Parque Moret refuerza la apuesta de Huelva por el deporte base y la promoción de hábitos saludables, además de contribuir a posicionar a la ciudad como referente deportivo. Se espera la participación de más de veinte escuelas ciclistas de ámbito nacional y alrededor de 200 corredores jóvenes.

La competición formará parte del circuito provincial BTT XCO, lo que permitirá dar visibilidad a futuras promesas del ciclismo que podrían participar en próximas ediciones de La Leyenda de Tartessos. Paralelamente a las pruebas deportivas, el Parque Moret albergará una exposición cultural dedicada a Tartessos, con ilustraciones y figuras a tamaño real que acercarán al público la historia de esta civilización vinculada a Huelva.

La jornada contará además con animación continua, speaker, sorteos, concursos y actividades lúdicas para el público asistente, con un programa diseñado para disfrutar en familia. Las categorías participantes abarcan desde Promesa hasta Junior, cubriendo edades de 6 a 18 años, en una cita que combina deporte, cultura y ocio al aire libre.