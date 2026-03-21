El IES La Orden vence al Astures y cierra la regular como campeón de grupo

El Recreativo IES La Orden ha cerrado hoy con una victoria la fase regular de la Liga Nacional de División de Honor. En la última jornada, los de Paco Ojeda se han deshecho del Astures (5-2), para clausurar el primer tramo de la temporada como campeones de su grupo, con un balance de siete victorias por una derrota.

El último choque de la primera fase se abrió con el debutante Rubén Carreras formando pareja con Laura Santos en el dobles mixto. Juntos sumaron el primer punto de la tarde frente a la dupla compuesta por Laura Fernández y Lucas Suárez (11-3, 11-3 y 11-1).

En el doble masculino, Álvaro Morán y Alejandro Pérez se impusieron a Lucas Suárez y Alejandro Valdés (11-5, 11-4 y 11-2), mientras en el lado femenino, Cristina Teruel y Laura Santos perdían contra Jana Villanueva y Claudia Leal (11-10, 3-11, 6-11 y 8-11).

En los individuales, Rubén Carreras se impondría a Alejandro Valdés (11-9, 11-6 y 11-3), al tiempo que Cristina Teruel se mostraba superior a Iria Juncal (11-1, 11-5 y 11-2). En los últimos dos encuentros, Álvaro Morán vencía con comodidad a Quique Meres (11-2, 11-5 y 11-1), y Alba Padilla cedía frente a Claudia Leal (8-11, 10-11 y 7-11).

De esta forma, el equipo onubense encara con buenas sensaciones las semifinales por el título. La eliminatoria, a partido único, se disputará el próximo día 18 de abril en el Pabellón Andrés Estrada con el Ravachol Pontevedra como rival.