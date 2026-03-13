La HUEX MTB 2026 se presenta en el Muelle de las Carabelas como una gran aventura deportiva

La HUEX MTB 2026 ha sido presentada oficialmente en el Muelle de las Carabelas, en La Rábida, un enclave simbólico de la provincia de Huelva elegido para dar a conocer una nueva edición de esta prueba de mountain bike que recorrerá el territorio desde la costa hasta la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

El acto comenzó con la intervención del diputado provincial de Deportes, Juan Daniel Romero, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó el papel del deporte como herramienta para promocionar la provincia y dinamizar el territorio. La presentación estuvo conducida por Felipe Toledo, director de TerraIncognita Sport y organizador del evento.

Durante el acto también participaron el ex ciclista profesional Sergio Mantecón, tercer clasificado de la HUEX MTB 2025; el alcalde de Villablanca, José Manuel Zamora; el alcalde de Villanueva de las Cruces, Alonso Limón; el representante de la Fundación Caja Rural del Sur, Jaime de Vicente; y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, quien fue el encargado de cerrar la presentación.

La prueba volverá a conectar la costa onubense con la sierra en un recorrido que atravesará el Andévalo, pasando por municipios como Villablanca, Villanueva de los Castillejos, El Almendro, Alosno, Villanueva de las Cruces, Calañas, La Zarza-Perrunal, Valdelamusa y Cortegana.

El alcalde de Villablanca destacó el orgullo que supone para su municipio acoger la salida de la modalidad Extrema. “Para Villablanca es un orgullo ser sede de la salida de la modalidad Extrema de la HUEX MTB 2026. Desde el primer momento entendimos que iniciativas como esta ponen en valor nuestro territorio y generan actividad en el municipio”, señaló.

En la misma línea se pronunció el alcalde de Villanueva de las Cruces, Alonso Limón, que acogerá la salida de la modalidad Maratón. “Para nuestro municipio es un privilegio formar parte de una prueba como la HUEX MTB. Creemos firmemente en el potencial del deporte para dar a conocer nuestro territorio”, afirmó.

Por su parte, Jaime de Vicente, en representación de la Fundación Caja Rural del Sur, destacó el impacto positivo de este tipo de eventos. “La HUEX MTB es un ejemplo de cómo el deporte puede impulsar el turismo deportivo, dinamizar la economía local y promover valores como la sostenibilidad y el respeto por el entorno”, aseguró.

El ex ciclista profesional Sergio Mantecón puso en valor el atractivo deportivo de la carrera. “La HUEX es una carrera muy especial. El territorio es espectacular y el recorrido combina dureza, aventura y paisajes increíbles. Es una de esas pruebas que todo biker debería vivir al menos una vez”, señaló.

El presidente de la Diputación, David Toscano, destacó que la provincia reúne condiciones ideales para este tipo de pruebas. “Huelva es un territorio perfecto para el mountain bike, con paisajes increíbles y caminos espectaculares. Pruebas como la HUEX MTB ayudan a posicionar a nuestra provincia como un destino de referencia para el turismo deportivo y de naturaleza”, afirmó.

La edición de 2026 se celebrará el próximo 14 de marzo y reunirá a más de 1.000 ciclistas que podrán elegir entre dos modalidades con meta común en Cortegana: la HUEX Extrema, con 159,8 kilómetros y 2.796 metros de desnivel positivo con salida en Villablanca, y la HUEX Maratón, con 82,5 kilómetros y cerca de 2.000 metros de desnivel positivo con salida en Villanueva de las Cruces.