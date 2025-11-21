Con la notable excepción de Moguer, nuestra provincia y la capital no son tierra de promisión para el balonmano. Más bien todo lo contrario. Sin embargo, gracias a la figura del guardameta moguereño José Manuel Sierra, este deporte 'habló onubense'. Luego, tras su retirada, el silencio. Hasta ahora.

Porque Huelva vuelve a contar en la élite del balonmano español con el fichaje de Carlos González por el REBI Cuenca, conjunto que milita en la ASOBAL, la máxima categoría. El jugador lepero, que había empezado la presente campaña compitiendo en Primera Nacional con el PAN Moguer, firma por lo que resta de curso.

Natural de Lepe, donde nació hace 25 años, Carlos González Villegas juega de lateral izquierdo, mide 1,90 metros de estatura y pesa 93 kilos de peso. Formado en el Balonmano Lepe, ha jugado también para La Salle Córdoba, ARS Palma del Río, BM Burgos, Trops Málaga, BM Triana y Unión Financiera Oviedo.