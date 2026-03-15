González Tirado y Felipe ganan la HUEX MTB 2026

David González Tirado y María Isabel Felipe se han proclamado vencedores de la HUEX MTB 2026 tras completar una exigente jornada de mountain bike que ha recorrido la provincia de Huelva desde la costa hasta la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Cerca de 1.000 bikers participaron este sábado en una prueba que volvió a consolidarse como una de las grandes aventuras del calendario nacional del ciclismo de montaña, marcada por el espectáculo deportivo, la dureza del recorrido y la diversidad paisajística del territorio atravesado.

En la clasificación absoluta masculina, el triunfo fue para David González Tirado, del equipo Scott Monte Nevado By Flyz, que revalidó la victoria lograda en la edición anterior y confirmó su dominio en esta prueba. En categoría femenina, la ganadora fue María Isabel Felipe, del Conway CDC Trujillo, que firmó una destacada actuación en una competición que exige resistencia, estrategia y conocimiento del terreno.

La prueba volvió a unir la costa onubense con la sierra, con salida en Villablanca y meta en Cortegana. A lo largo del recorrido, los participantes atravesaron municipios como Villanueva de los Castillejos, El Almendro, Alosno, Villanueva de las Cruces, Calañas, La Zarza-Perrunal, Valdelamusa y Cortegana, combinando pistas remotas, senderos naturales y antiguos caminos históricos.

Gran parte del trazado discurre además por fincas privadas abiertas exclusivamente para el evento, lo que convierte la HUEX MTB en una experiencia única para los participantes.

En el resto de modalidades, el vencedor individual en categoría gravel fue Juan Bautista “Chamba” Castilla Arroyo, mientras que en eBike se impuso Carlos Ortiz Cenizo. En parejas masculinas, la victoria fue para los hermanos Javier y José Carlos Macías, mientras que en parejas mixtas ganó el equipo UCA Special Bikes.

En la categoría por equipos, el primer puesto fue para GESPROSUR Bayo LaFlaca Onuba, mientras que en la modalidad de relevos el triunfo correspondió al equipo Onuba Outlet Andévalo Bike Élite/M30 Pérez-Morgado.

Desde la organización han destacado la implicación de los municipios por los que discurre la prueba, así como el apoyo institucional de la Diputación de Huelva, que ha contribuido a consolidar un evento que combina deporte, naturaleza y promoción del territorio.

Con la meta instalada en Cortegana y cientos de corredores celebrando su llegada tras una jornada exigente, la HUEX MTB vuelve a demostrar el potencial de la provincia de Huelva como destino para el turismo deportivo y el ciclismo de montaña.