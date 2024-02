Enrique Benítez, tres refuerzos de postín para ser... el último de la fila

Algo no funciona en el CDB Enrique Benítez cuando la llegada de tres refuerzos de postín como son los casos de Massine Fall, Charles Minlend y Konstantinos Vasileiadis -este último todo un ex ACB-, no sólo no han mejorado la clasificación del equipo onubense, sino que la han empeorado.

Tras su enésima derrota como visitante, esta vez a manos del Huesca La Magia (89-68), el cinco de Gabriel Carrasco ya es el último de la fila. La salvación queda a dos partidos de distancia, a falta de ocho jornadas para el cierre de la regular. Una distancia remontable, pero las sensaciones no invitan al optimismo.

-FICHA TÉCNICA

HUESCA LA MAGIA: Peter Stümer (8), Tomás Chapero (2), Tadas Kararinas (11) Rubín de Celis (9), Guillermo Bastante (12) -cinco inicial-; Alessandro Scariolo (11), Álex Bellver (3), José Malo (4), Joan Solá (4), Martín Iglesias (17) e Isaac Nogués (8).

ENRIQUE BENÍTEZ: Godwin Boahen (20), Kostas Vasileiadis (10), Charles Minlend (10), Manu Vázquez (7), Massine Fall (6) -cinco inicial-; Niko Cebrián (3), Cameron Gaines (10), Alberto Artiles (0), Carlos Balderas (0), Sauleymane Ndoye (2), Aziz Fadika (0) y Ángel Cañas (0).

CUARTOS: 17-17, 22-11, 23-17 y 27-23.

ÁRBITROS: Peláez Santana y Montiel Molina. Eliminaron al visitante Godwin Boahen por cometer cinco faltas personales.

CAMPO: Palacio Municipal de los Deportes de Huesca.