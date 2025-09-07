Comienza el paseo del Recreativo por la cuarta división (0-2)

Por historia, escudo, afición y estadio, el nuevo e indeseado periplo del Recreativo de Huelva por la cuarta categoría del fútbol español debe ser un paseo. Además, el club ha hecho los deberes tan bien este verano, que el Decano parte como claro favorito en todos y cada uno de los partidos que dispute esta temporada.

De momento, el Recre ha comenzado la Liga confirmando los pronósticos, tras vencer a domicilio al Almería B (0-2), en un pulso que muy bien pudo acabar en goleada. Da Costa y Caye fueron los únicos albiazules capaces de batir al portero local, a la postre, el mejor del choque.

-FICHA TÉCNICA

ALMERÍA B: Jesús López; Vicente Agulló, Miguel, Edu Plá, Alberto, Miguel Romera, Joan (Asirón, min.75), Nico Fernández (Tomasinho, min.66), Marsu, Taufek (Hou, min.66) e Íker (Paredes, min.85).

RECREATIVO: Jero Lario; Néstor Senra, Leo Mascaró, Bonaque, Dani Romero (José Carlos, min.46); Álex Bernal, Pepe Mena (Alberto Vela, min.78); Mario Da Costa (Roni, min.54), Antonio Domínguez (Pablo Évora, min.66), Paolo; y Caye Quintana (Iván Romero, min.78).

GOLES: 0-1 (min.10), Mario da Costa; y 0-2 (min.62) Caye Quintana.

ÁRBITRO: García Rubio, del Comité Castellano-Manchego. Amonestó a los visitantes Antonio Domínguez, Iván Romero y Álex Bernal.

CAMPO: Anexo del UD Almería Stadium.