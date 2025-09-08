El CDN Punta Umbría participa en el Europeo de Snipe con Ortiz y Carrasco

Los regatistas onubenses Raúl Ortiz y Juanma Carrasco, del Club Deportivo Náutico Punta Umbría, forman parte de la flota que está disputando el Campeonato de Europa de la clase Snipe, en Vilamoura (Portugal), competición que se extiende desde el pasado domingo al próximo sábado.

La pareja acude al Europeo tras una sólida temporada en el Circuito Andaluz , donde han demostrado un excelente nivel de competitividad y compenetración a bordo de su embarcación Clau&Paul Seland Awasunglasses. Ahora se miden a las mejores tripulaciones continentales en una clase histórica y exigente.

Desde el CDN Punta Umbría subrayan la importancia de esta cita, tanto en lo deportivo como en la proyección internacional del club. “Que dos de nuestros regatistas compitan en un Europeo de Snipe es un paso más en el crecimiento deportivo del club y en la consolidación de nuestra cantera”, sentencian.