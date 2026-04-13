Buscar
lunes. 13.04.2026
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    15.2 °C
    nubes dispersas

El CD Trigueros Balompié tumba al Ayamonte CF y el público es desalojado

El árbitro aplicó el Protocolo Antiviolencia por un roce entre un jugador y un aficionado.
El Trigueros celebrando su victoria sobre el Ayamonte.
El Trigueros celebrando su victoria sobre el Ayamonte.
Ayamonte Trigueros WiHu Ayamonte CF CD Trigueros Balompié
El CD Trigueros Balompié tumba al Ayamonte CF y el público es desalojado
Damián Ortiz
13/04/26 - 20:44

El CD Trigueros Balompié ha dado un paso prácticamente definitivo en la lucha por la permanencia, a costa de un Ayamonte CF que se despide del ascenso directo (3-1). El público fue desalojado en aplicación del protocolo antiviolencia. Puedes ver el partido completo abonándote a Canal Ayamonte, a Multivisión Trigueros o a CLICtv de Avatel.