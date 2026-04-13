El CD Trigueros Balompié tumba al Ayamonte CF y el público es desalojado

El CD Trigueros Balompié ha dado un paso prácticamente definitivo en la lucha por la permanencia, a costa de un Ayamonte CF que se despide del ascenso directo (3-1). El público fue desalojado en aplicación del protocolo antiviolencia. Puedes ver el partido completo abonándote a Canal Ayamonte, a Multivisión Trigueros o a CLICtv de Avatel.