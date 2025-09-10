El Ayuntamiento y el Recreativo sellan una alianza histórica para garantizar el futuro del Decano del fútbol español

El Ayuntamiento de Huelva y el Recreativo de Huelva han firmado hoy un acuerdo que refuerza el compromiso municipal con el club decano del fútbol español, en un acto al que asistieron la alcaldesa, Pilar Miranda, el segundo teniente de alcalde, Francisco Muñoz, y la concejala de Deportes, María de la O, junto al presidente del Recreativo, Adrián Fernández-Romero, y el consejero Antonio M. Carrasco.

Miranda destacó que el convenio representa “una hoja de ruta común” en la que Ayuntamiento y club han trabajado durante meses y que asegura un apoyo absoluto a la entidad, tanto como socio, patrocinador y garante de su identidad. “El Recreativo es más que un club. Huelva es el Recre. Su protección es innegociable”, afirmó la alcaldesa.

Por su parte, Fernández-Romero subrayó que este acuerdo supone un paso decisivo para devolver al club al fútbol profesional, reforzando sus raíces y consolidando un proyecto colectivo que trasciende lo deportivo.

Entre las principales claves del convenio destacan:

Patrocinio económico: un millón de euros por temporada durante cuatro campañas, el mayor apoyo de un Ayuntamiento en España en esta categoría. Visibilidad de Huelva: la marca Huelva Original aparecerá en la espalda de la camiseta y en espacios publicitarios del estadio. Compromiso social: acciones solidarias y educativas, con especial atención a colectivos vulnerables. Apoyo institucional: el Ayuntamiento facilitará contactos con otras administraciones y empresas para reforzar el proyecto. Mejoras en el estadio: inversión de 400.000 euros por temporada durante cuatro años para modernizar y garantizar la seguridad del Nuevo Colombino. Cobertura televisiva: HuelvaTV emitirá todos los partidos en diferido, tanto en casa como fuera. Reconocimiento de deuda: firma de un convenio que regulariza la relación económica del club con el Ayuntamiento, que se llevará próximamente al pleno municipal.

El acuerdo, calificado como “firme y sin fisuras”, marca el inicio de una nueva etapa en la que Ayuntamiento, club y afición trabajarán de forma conjunta para garantizar la estabilidad y el crecimiento del Decano del fútbol español.