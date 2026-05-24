El Ayuntamiento de Huelva refuerza su alianza con Onupolis para consolidar el gran circuito de carreras de la ciudad

El Ayuntamiento de Huelva y la empresa TPO Consulting han renovado su alianza para impulsar una nueva edición de Onupolis, el circuito de carreras populares que se ha consolidado como una de las grandes citas deportivas del calendario onubense.

La tercera edición del circuito llega tras el éxito de la Carrera de la Mujer celebrada el pasado 16 de mayo y lo hace con un calendario compuesto por seis pruebas deportivas y la Feria del Deporte prevista para el 2 de octubre.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado el crecimiento experimentado por el proyecto en apenas tres años, asegurando que Onupolis “se ha consolidado como una de las citas más importantes del calendario deportivo de la ciudad”, movilizando a cerca de 10.000 personas en torno al deporte y los hábitos saludables.

El circuito continuará apostando por pruebas de distintas distancias y formatos, desde carreras populares hasta citas familiares y solidarias, con participación de corredores de todas las edades, desde niños hasta mayores de 80 años.

Tras la Carrera de la Mujer, el calendario continuará el 13 de junio con la Carrera Nocturna; el 4 de julio con la Golf Runner en el Club de Golf La Dehesa; el 5 de septiembre con Huelva Verde; el 2 de octubre con la Feria del Deporte; el 12 de octubre con la tradicional Vuelta a Huelva y el 30 de diciembre con la San Silvestre.

Desde la organización también han subrayado el carácter solidario del proyecto, que mantiene colaboraciones con entidades como AOCAM, ANCO o Voluntarios Onuba.

Entre las principales novedades de este año destaca además la apuesta por la sostenibilidad y la reducción del impacto urbano. El convenio contempla medidas relacionadas con la gestión de residuos, la reducción de la contaminación acústica y la compensación de la huella de carbono.

Asimismo, junto a la Policía Local se han rediseñado los recorridos para minimizar las afecciones al tráfico y mejorar la convivencia entre el evento deportivo y la actividad diaria de la ciudad.

La organización espera superar las cifras del pasado año, cuando el circuito reunió a 8.600 participantes, con la San Silvestre como prueba más multitudinaria con más de 2.200 inscritos.