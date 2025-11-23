El Anystar ilumina el sombrío panorama del baloncesto onubense

El baloncesto onubense pasa por una de sus etapas más oscuras. Sin capacidad ni intención de recuperar los viejos buenos tiempos, el deporte espectáculo languidece en la capital entre paseadores de perros, dirigentes conformistas, políticos desinteresados y aficionados apáticos.

Pero en medio de tan sombrío panorama, luce una luz para la esperanza. Es el Anystar, el equipo que lleva la victoria y el éxito en sus genes y que reúne a los últimos supervivientes de la época dorada de nuestro 'basket'. Y no es una casualidad, más bien es causalidad.

Manolo González 'Largo' anota un tiro libre ante los italianos del Venezia.

Un proyecto que lograr reunir a Antonio Gómez, Javi Montaner, Gonzalo Ávila, 'Pichi' Hidalgo, Germán Rodríguez, Mara, Antonio Rodríguez, David Moreno y Javi Castilla, por mencionar sólo a los más conocidos, y que cuenta con la simpatía de Ray Smith, Fran Cárdenas, Israel Márquez o Pedro Vadillo, sólo puede ser un proyecto ganador.

Su más reciente triunfo ha sido la conquista hoy del MAMBAsket, un prestigioso y exitoso torneo internacional para veteranos que se celebra en Murcia -ya va por nueve ediciones-, y que congrega a jugadores de todas las condiciones y todas las partes del mundo, incluidos ex-profesionales de la Liga ACB.

El Anystar ha hecho un pleno de triunfos en Murcia.

En ese ecosistema de máxima exigencia, el Anystar ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Tras doblegar en la fase de grupos al Venezia (47-25), al Tarragona (31-24) y al London (48-34), los onubenses se deshicieron en semifinales del Melilla (57-37), para vencer y convencer en la final frente al Granada (55-30).

Que ningún club de Huelva, con la notable excepción del Onuba, cuente con estos 'dioses del baloncesto onubense', a añadir leyendas como Perico Zalvide, Antonio Márquez o Antonio Morón, o que incluso algún club los haya vetados, explica mejor que nada porqué nuestro 'basket' vive entre las sombras.

-LOS CAMPEONES DEL MAMBASKET