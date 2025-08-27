La afición mantiene al Recreativo de Huelva en la primera plana mundial

Aunque la rueda del fútbol nos aliena a todos con su continuo girar, no conviene perder de vista que el Recreativo de Huelva, aún manteniendo las rutinas de un equipo profesional, está hundido en la cuarta división del fútbol español, alias Segunda Federación. Una realidad que condena al Decano a la irrelevancia mediática a escala nacional y mundial. Si no fuera por su maravillosa afición.

Porque los Adrián Fernández, Pedro Morilla, Roni y compañía no tienen cabida en las páginas de los diarios o en las horas de televisión, radio y redes sociales que dedican su atención a los Florentino Pérez, Laporta, Lamine, Mbappé, Haaland, Guardiola y demás estrellas del planeta fútbol. Pero sí han hecho un hueco para los seguidores del Recre.

La campaña de abonados del Recre va viento en popa y a toda vela.

El mundo se ha sorprendido de la fidelidad de la parroquia recreativista, que ha superado los diez mil abonados en una categoría perdida de la mano de Dios. Hasta el prestigioso diario L'Équipe, posiblemente el periódico deportivo de referencia, ha elaborado un artículo haciéndose eco de la 'recremanía'. Porque la hinchada del Recreativo sí es de Primera División.