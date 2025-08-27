Buscar
Adrián Fernández: "Hemos puesto unos cuatro millones de euros en el Recre"

El presidente del Recreativo de Huelva también aclara el laberíntico proceso de compra del club y el papel jugado por Marcelo Figoli.
El presidente del Recreativo y su director deportivo.
Damián Ortiz
27/08/25 - 12:48

Cuatro millones de euros. Ese es el dinero que los nuevos propietarios del Recreativo de Huelva han puesto en el club, según ha asegurado Adrián Fernández, en declaraciones a Antena Huelva Radio

El presidente del Decano observa ese desembolso como una inversión, pues "nuestro objetivo es entrar en el fútbol profesional", esto es, la Segunda o la Primera División, categorías que el mandatario albiazul considera "sostenibles y hasta rentables". 

Adrián Fernández, presidente del Recreativo, con los peñistas.

Respecto al laberíntico proceso de venta del club, Fernández aclara que "la sociedad que compró el Recreativo es mía", si bien, admite que "traje unos inversores que han puesto dinero en mi sociedad" y con ese dinero "compré el Recre".

Por último, sobre el papel de Figoli en la compra-venta de la entidad, revela que "Marcelo me presentó a esos inversores y va a tomar un porcentaje (de las acciones del Recre), el que se puede legalmente, para acompañarme" (en el proyecto).