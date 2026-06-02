La zarzuela vuelve al Gran Teatro con un fin solidario

El Gran Teatro de Huelva acogerá el próximo 12 de junio una nueva cita con la lírica de la mano de la Asociación Musical Teatro Lírico de Huelva y la Banda Sinfónica Municipal, que pondrán en escena la popular zarzuela El barberillo de Lavapiés. La representación tendrá además un marcado carácter solidario, ya que la recaudación íntegra se destinará al Banco de Alimentos de Huelva.

La iniciativa ha sido presentada por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, junto a representantes de la Asociación Musical Teatro Lírico de Huelva. Durante el acto, Molina destacó que esta propuesta se ha convertido en una de las citas culturales más esperadas por los aficionados a la zarzuela en la capital.

“Gracias al trabajo conjunto de estas dos instituciones culturales fundamentales de nuestra ciudad, Huelva puede disfrutar de una oferta cultural de enorme nivel, accesible y cercana”, señaló el edil, quien también resaltó la excelente acogida que sigue teniendo la zarzuela entre el público onubense.

La producción contará con la dirección musical de Francisco de la Poza al frente de la Banda Sinfónica Municipal, mientras que Lua Martín asumirá la dirección escénica y Sergio Lazo la dirección coral. El elenco estará integrado por el barítono Andrés del Pino, las sopranos Aurora Gómez y Paula Ramírez, el tenor Arturo Garralón y el Coro Teatro Lírico de Huelva.

La presidenta de la asociación, Francisca Gómez, animó a los ciudadanos a llenar el patio de butacas del Gran Teatro. “Huelva siempre responde de maravilla a la zarzuela y esperamos que vuelva a hacerlo porque la causa lo merece”, afirmó.

Por su parte, Isabel González destacó el esfuerzo realizado para sacar adelante una obra “especialmente compleja” desde el punto de vista artístico y mostró su confianza en que el resultado estará a la altura de las expectativas del público.

Considerada una de las grandes obras del repertorio lírico español, El barberillo de Lavapiés, con música de Francisco Asenjo Barbieri y libreto de Luis Mariano de Larra, transporta al espectador al Madrid del siglo XVIII a través de una historia que combina humor, intriga política, costumbrismo y enredos amorosos.

Las entradas ya están a la venta tanto en las taquillas del Gran Teatro como a través de la plataforma de venta online del Ayuntamiento de Huelva.