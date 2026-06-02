San Silvestre vuelve a citarse con el mejor fandango

San Silvestre de Guzmán volverá a convertirse este mes de junio en uno de los grandes referentes del flamenco onubense con la celebración de la trigésimo segunda edición del Concurso Provincial de Fandangos ‘Amparo Correa’, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la provincia.

El certamen, presentado en la Diputación de Huelva, reunirá una vez más a aficionados, jóvenes promesas y artistas consagrados en torno a uno de los géneros más representativos de la identidad cultural onubense. La semifinal se celebrará el próximo 13 de junio y la gran final tendrá lugar el día 20, ambas a partir de las 22:00 horas en la Plaza del Arroyo de la Miel.

El alcalde de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro, destacó que el concurso representa “una parte fundamental de nuestra identidad cultural” y recordó que son ya 32 ediciones “apostando por el fandango, por los artistas y por una tradición profundamente arraigada en nuestra tierra”.

Por su parte, la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero, felicitó al Ayuntamiento por mantener durante más de tres décadas este compromiso con el flamenco y aseguró que la Diputación seguirá respaldando iniciativas que contribuyan a conservar y difundir el patrimonio cultural de la provincia.

El concurso lleva el nombre de Amparo Correa como homenaje a su aportación al fandango y a la cultura popular onubense. A lo largo de su trayectoria se ha consolidado como una plataforma para la promoción de nuevos talentos y como un escenario de referencia por el que han pasado destacados cantaores y cantaoras de Huelva y Andalucía.

Los participantes interpretarán fandangos de los distintos estilos de la provincia, pudiendo incorporar también variantes personales que enriquecen el certamen y reflejan la evolución de este cante.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 10 de junio y desde el Ayuntamiento han animado tanto a los artistas como a los aficionados a participar en dos noches que volverán a situar a San Silvestre de Guzmán en el epicentro del fandango onubense.