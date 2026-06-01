El jienense Francisco Antonio Linares gana el Concurso Nacional de Letras de Fandango dedicado a Paco Toronjo

El jienense Francisco Antonio Linares Lucena, natural de Bailén, se ha proclamado vencedor del IV Concurso Nacional de Letras de Fandango ‘Olas de la mar en calma’, una iniciativa impulsada por la Federación Onubense de Peñas Flamencas ‘El Fandango’ que en esta edición ha rendido homenaje a la figura de Paco Toronjo.

El fallo del jurado se ha dado a conocer en el Ayuntamiento de Huelva, donde se ha puesto de relieve el crecimiento de un certamen que sigue ganando repercusión dentro y fuera de España. En total, se han presentado 148 plicas correspondientes a 133 autores procedentes de trece comunidades autónomas, además de participantes de Argentina y Ecuador.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, destacó la importancia de una iniciativa que contribuye a preservar y renovar el fandango onubense, mientras que la presidenta de la Federación, Victoria Prieto, recordó que esta edición ha querido reconocer la figura de Paco Toronjo por su papel fundamental en la difusión internacional de este cante.

Junto al primer premio obtenido por Francisco Antonio Linares, el segundo galardón ha recaído en la onubense Ángeles Mora Álvarez, mientras que el tercer premio ha sido para Javier Prieto Martín, de Gaucín (Málaga).

El jurado también ha concedido varios accésits y una mención especial a otras composiciones destacadas, reconociendo la alta calidad de los trabajos presentados.

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 5 de junio en la sede de la Tertulia de la Peña Flamenca Las Colonias, en una cita que reunirá a aficionados y amantes del flamenco para celebrar el talento literario ligado al fandango de Huelva.