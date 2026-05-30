La Academia Iberoamericana de La Rábida distingue a Ramón Arroyo y suma nuevos académicos

La Academia Iberoamericana de La Rábida ha aprobado por unanimidad una serie de nombramientos y distinciones durante la reunión ordinaria de su Junta General celebrada el pasado 26 de mayo, reforzando su vinculación con destacadas personalidades de los ámbitos institucional, académico y cultural.

Entre los acuerdos adoptados figura la ratificación como académicos de honor de Francisco Braco Carbó, jefe del Estado Mayor del Aire y del Espacio; Wenceslao Bunge Saravia, embajador de Argentina en España; Luis Alberto Figueiredo Machado, embajador de Brasil en España; Bernardo Greives del Hoyo, embajador de Uruguay en España; y Carlos Escudero de Burón, presidente de la Fundación Carlos III.

Asimismo, la Academia ha acordado nombrar académico de número a Juan Antonio Morales González, catedrático de Geología de la Universidad de Huelva, presidente de la Sociedad Geológica de España y uno de los principales referentes de esta disciplina en España.

Por otra parte, José Carlos Mena Sánchez, titulado superior del Cuerpo de Administradores Generales de la Junta de Andalucía, ha sido designado académico correspondiente.

La institución también ha concedido la segunda edición del Premio Ad Vitam a Ramón Arroyo Parazuelos, comunicador, divulgador cultural y conferenciante especializado en flamenco, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la difusión cultural.

La entrega de estas distinciones se celebrará en actos académicos que tendrán lugar durante el primer trimestre del curso 2026-2027 en Huelva y Madrid.