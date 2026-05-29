El Festival de Huelva inaugura su Cine Club con la proyección del cortometraje ganador del Goya ‘Ángulo Muerto’

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha puesto en marcha una nueva edición de su Cine Club con la proyección en el Gran Teatro de Huelva de Ángulo Muerto, obra dirigida por Cristian Beteta y ganadora del Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en la última edición de los premios del cine español.

La película, protagonizada por Carlos Santos y Eva Llorach, aborda las consecuencias del acoso escolar a través de un intenso drama familiar marcado por la pérdida de un hijo. La obra ha sido reconocida en numerosos festivales nacionales e internacionales y se ha convertido en uno de los cortometrajes más destacados del último año.

La sesión estuvo presentada por la periodista Ana V. Gutiérrez y contó, tras la proyección, con un coloquio en el que participaron el productor onubense Javier García Pérez, responsable de producción del cortometraje, y Manuel H. Martín. Durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con los procesos creativos, la presencia en festivales y la experiencia de la obra en los Premios Goya.

Con esta actividad, el Festival de Huelva da inicio a una programación que tendrá continuidad durante los próximos meses con una edición especial de verano y con la tradicional proyección conmemorativa del Día del Cine Español prevista para octubre.

Además, la organización ha anunciado una nueva alianza con CINENIDO con el objetivo de reforzar las actividades de formación e industria dentro de la 52 edición del festival, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre. Gracias a este acuerdo, varios proyectos procedentes de su residencia internacional de guion participarán en las actividades profesionales del certamen. La última convocatoria de la entidad reunió cerca de un centenar de propuestas procedentes de países como Brasil, Colombia, Guatemala, Alemania, Francia, Portugal, Perú, Ecuador, Argentina o España.

Por otro lado, el Festival de Huelva también ha destacado el gran momento que atraviesa el cine iberoamericano tras los recientes éxitos cosechados en el Festival de Cannes. Entre ellos figuran los premios obtenidos por los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi por La bola negra, así como la Palma de Oro al Mejor Cortometraje conseguida por el argentino Federico Luis con Para los contrincantes.

Estos reconocimientos consolidan el protagonismo del cine iberoamericano en los grandes festivales internacionales y refuerzan el papel del Festival de Huelva como uno de los principales escaparates de este ámbito cinematográfico en España.