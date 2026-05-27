Isla Cristina reunirá a 286 jóvenes músicos en el XV Concurso Internacional de Bandas Sonoras
El Teatro Municipal Horacio Noguera de Isla Cristina acogerá el próximo sábado 30 de mayo la XV edición del Concurso Internacional de Bandas Sonoras, una cita que reunirá a 286 jóvenes músicos procedentes de doce conservatorios de Andalucía.
El certamen está organizado por el Conservatorio Elemental de Música Vicente Sanchís Sanz y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva y del Ayuntamiento de Isla Cristina.
Durante la jornada se desarrollarán un total de 41 actuaciones repartidas en tres modalidades: solista, música de cámara y agrupaciones, en categorías de primer y segundo ciclo.
En el concurso participarán conservatorios de Nerva, Valverde del Camino, Huelva, Trigueros, Coria del Río, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe, Jerez de la Frontera, Fuengirola y Málaga capital, entre otros.
La diputada de Cultura, Gracia Baquero, destacó que este concurso representa “creatividad, formación y oportunidades para los jóvenes talentos musicales de la provincia”.
Por su parte, el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, puso en valor el crecimiento de esta iniciativa y el trabajo realizado desde el conservatorio local para consolidar el evento.
En esta edición, además, los beneficios obtenidos se destinarán al Espacio Natural de Doñana.