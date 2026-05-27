Aracena Blues presenta su cartel para 2026 con grandes nombres del blues nacional e internacional

El festival Aracena Blues 2026 ha presentado oficialmente el cartel de su próxima edición, que se celebrará los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto en Aracena.

La cita volverá a reunir en la Sierra de Huelva a destacados artistas nacionales e internacionales del panorama blues y rockabilly en un entorno único marcado por la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía serrana.

Entre los nombres confirmados destacan Big Mama Montse & Captains Brotherhood, Los Deltonos, The Cinelli Brothers, Adrián Costa Blues Band, Lluís Coloma junto a ‘Blue Lou’ Martini y La Perra Blanco, uno de los grandes referentes actuales del rockabilly nacional.

Además de los conciertos, el festival incluirá jam sessions, charlas y distintas actividades culturales en escenarios al aire libre y espacios emblemáticos de la localidad serrana.

La organización ha vuelto a apostar por combinar música y turismo cultural en uno de los festivales más singulares del verano onubense.

El cartel oficial de esta edición ha sido diseñado por el artista Iván Saldarrega, conocido como Ymckdesign.

Las entradas para el festival ya se encuentran disponibles.