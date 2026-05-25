Ayamonte incorpora dos nuevos bajorrelieves de Alberto Germán Franco y crea una ruta de su patrimonio escultórico

El Ayuntamiento de Ayamonte, a través de su Área de Cultura, ha presentado dos nuevos bajorrelieves realizados y donados por el escultor Alberto Germán Franco, que ya pueden contemplarse en el patio exterior de la Casa Grande Manuel Rivero González.

Las nuevas piezas están dedicadas a los pintores ayamontinos Lola Martín y José María Franco, ampliando así el legado artístico que el autor ha querido compartir con la ciudad a través de sucesivas donaciones al patrimonio municipal.

Con estas incorporaciones, ya son catorce las obras cedidas por Alberto Germán Franco a Ayamonte, consolidando un importante conjunto escultórico repartido por distintos espacios de la localidad.

Desde el Área de Cultura han destacado además la puesta en marcha de la denominada Ruta del Patrimonio Escultórico de Alberto Germán Franco, una iniciativa que permitirá a vecinos y visitantes recorrer y descubrir las distintas creaciones del escultor presentes en la ciudad.

El objetivo de esta propuesta es poner en valor el patrimonio artístico local y acercar la obra de uno de los creadores más destacados de Ayamonte al conjunto de la ciudadanía y al turismo cultural que visita el municipio.