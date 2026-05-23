Manuel Carrasco anuncia el lanzamiento de ‘La Humanidad’, su nuevo single: “El mundo no me da igual”

Manuel Carrasco volverá a emocionar a sus seguidores con el lanzamiento de ‘La Humanidad’, el nuevo single que verá la luz el próximo 29 de mayo y que formará parte de su esperado proyecto musical ‘Pueblo Salvaje I’.

El artista isleño ha adelantado el estreno acompañado de un pequeño vídeo y de una reflexión cargada de sensibilidad social: “El mundo no me da igual, aunque sé que es muy complejo”.

Con esa frase, Manuel Carrasco deja entrever el tono emocional y comprometido de una canción que apunta a convertirse en uno de los temas más personales de esta nueva etapa artística.

‘La Humanidad’ llegará apenas unas semanas después de que el cantante onubense comenzara a compartir detalles de ‘Pueblo Salvaje I’, un trabajo con el que continúa ampliando su universo musical sin perder la esencia íntima y cercana que le ha convertido en uno de los artistas más queridos del panorama nacional.

El anuncio del lanzamiento ha generado una gran expectación entre sus seguidores, que ya esperan la llegada del nuevo tema el próximo 29 de mayo en plataformas digitales.