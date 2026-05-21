El Festival Internacional de Cine Bajo la Luna - Islantilla Cinefórum ya tiene imagen oficial para su decimonovena edición. La organización ha presentado el cartel anunciador de este año, una obra firmada por la artista isleña Mari Carmen Pichardo que rinde homenaje al cine clásico y a la memoria sentimental de toda una saga familiar ligada históricamente a las salas cinematográficas de la provincia.

El acto de presentación tuvo lugar en el Hotel Estival Islantilla, sede oficial del certamen, con la presencia de representantes institucionales de los ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina, además del director del festival, Esteban Magaz.

La autora explicó que el cartel nace desde un vínculo muy personal con el séptimo arte, recordando que tanto su abuelo como su padre estuvieron al frente del antiguo Cine Gran Vía.

“Desde niña crecí rodeada de rollos de películas, entradas y carteles de cine”, señaló Pichardo, quien ha querido reflejar en la obra una mirada nostálgica y soñadora del universo cinematográfico.

El cartel incorpora elementos muy reconocibles del paisaje de Islantilla y su entorno, como el camaleón, las dunas, el océano, las espigas o la luna blanca que domina la composición. Todo ello acompañado por una figura femenina que simboliza el cine como una puerta hacia otros mundos.

Desde la organización destacaron además el crecimiento internacional del festival, que este año ha recibido 1.160 títulos procedentes de 52 países de los cinco continentes para competir en su Sección Oficial.

El Festival de Cine Bajo la Luna de Islantilla presenta un cartel cargado de nostalgia y guiños al histórico Cine Gran Vía

El vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla, Francisco Zamudio, elogió una obra que “resume perfectamente lo que representa Islantilla y su entorno”, mientras que Mariana Otero subrayó la proyección internacional que sigue alcanzando el certamen.

Por su parte, Esteban Magaz quiso poner en valor la trayectoria artística de Mari Carmen Pichardo y su compromiso con la recuperación de figuras femeninas de la música y el arte a través de la ilustración.

La artista isleña compagina actualmente su labor como profesora de piano con distintos proyectos de ilustración y narrativa visual, trabajando especialmente en la recuperación de compositoras históricas olvidadas.

El Festival de Cine Bajo la Luna volverá este verano a convertir el Patio Central del Centro Activo de Islantilla en una gran sala de cine al aire libre con proyecciones gratuitas de cortometrajes y largometrajes bajo el cielo estival de la costa onubense.